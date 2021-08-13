警拘54人騙走2150萬元 受害人感情錢財兩失

警方上周採取反詐騙拘捕行動，拘捕22人，連同早前被捕人士，一共拘捕4個犯罪集團共54人，年齡介乎15至69歲，涉串謀詐騙及洗黑錢，包括11名骨幹成員。警方表示，雖然該批騙徒手法並非新穎，但今次出現混合式手法，即採用多於一種手法騙取受害人金錢，例如網上情緣加投資騙案等，籲市民多加注意。

被捕人士包括家庭主婦、學生、運輸工人等，部分人具黑幫背景。初步調查發現，案件牽涉119宗騙案，共119人被騙走2,150萬元。行動中警方共凍結188萬元。

發展網上情緣再誘騙投資

警方表示，騙徒主要透過兩種手法接近受害人，包括自稱投資顧問及專家等，在社交平台與受害人發展「感情」並博取其信任，期間收集受害人個人資料；另一種手法透過假扮銀行職員作出隨機電話推銷，推介高回報投資、低息貸款等。在取得受害人信任後，會將對方轉介給其他假扮成顧客服務經理或投資顧問的同黨，邀請受害人在非官方應用程式商店或掃描QR Code下載假的投資平台應用程式，版面類似投資戶口，再要求受害人存款到不同戶口，程式內戶口銀碼會上升，令受害人誤以為自己存款至投資戶口。

40歲婦人被騙走630萬元

其中損失最多的個案，受害人為40歲女子，騙徒自稱專業人士，在社交網站交談期間以甜言蜜語誘騙受害人，待掌握對方足夠資料後，再投其所好推銷投資項目，受害人不虞有詐，在3個月內多次存錢至傀儡戶口，損失共630萬元。

騙走14萬元再成傀儡

被捕人士中，有8人涉及求職騙案，當中數人自稱同為騙案受害者，集團騙取他們交出銀行戶口作非法用途。其中一名19歲女子先被網騙14萬元，在她向騙徒對質要求對方還款時，騙徒聲稱需要核實身分，誘騙她交出身分證明文件，其後騙徒再利用她的個人資料誘騙他人。

警方提醒，市民不應將戶口借給任何人使用，市民若借出銀行戶口給他人用作非發用途，或干犯洗黑錢罪。一經定罪，最高可判囚14年及罰款500萬元。

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