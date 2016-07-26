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警指刺警疑兇藏煽動失實報章 林鄭月娥：「黑暴」成本港隱患
1 小時前
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七一刺警自殺襲警國安法林鄭月娥暴政暴力歪理
警指刺警疑兇藏煽動失實報章 林鄭月娥：「黑暴」成本港隱患

 「七一刺警」案事隔近一星期，警方交代襲警後自殺疑犯梁健輝解剖報告，指他的心臟被刺破相信是致命原因，而他的家中搜出大量涉煽動仇恨、失實報道報章，會繼續調查有否被人操控及同黨等。特首林鄭月娥則指事件反映「黑色暴力」從群眾式地面活動變成隱蔽個人化行為，成本港隱患，再批有人美化暴力，不應把暴力與施政掛鈎，又呼籲舉報青年人違法行為。
 

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林鄭月娥籲舉報涉違法行為青年人。(莊振邦攝)

警方國家安全處高級警司李桂華交代「刺警案」中死者解剖報告，指死者心臟被刺破，有約3厘米傷口，相信是致命原因，不排除死因庭會為事件招開研訊。他續指，在疑兇家中找到大量報章，大部分屬煽動仇恨及假新聞為主報道，相信對疑兇很珍貴，達到收藏階段，但無透露所涉傳媒。李稱將繼續追查，是否受人煽動、唆擺、操縱等；至於搜獲的遺書，顯示疑兇本身已計劃行兇後自殺。就有市民悼念死者，李指該人曾對警員作致命襲擊，反問是否屬一般定義下的悼念，並指有市民悼念時涉煽動及繼續宣揚襲擊之嫌，從安全考慮上不建議市民作所謂悼念活動。

林鄭月娥昨出席行政會議前表示，事件反映「黑色暴力」成為本港隱患，呼籲市民不要再被一些「只有暴政、沒有暴力」、「暴力有時可以解決問題」等謬論和歪理蒙騙，導致社會破壞道德底線，缺乏守法意識，亦不應該及不需要地把處理國家安全和政府施政掛鈎，認為有關說法是歪理，呼籲市民應該公開譴責暴力，「家長、校長、老師，甚至牧者，要小心觀察身邊青年人的舉止和行為」，若發現他們或身邊人士正進行違法行為，必須舉報。

就外國科網巨企憂慮「反起底」修例，更有報道指威脅撤出香港，林鄭月娥指有很多人受網絡「起底」創傷，社會有共識處理，相信私隱專員樂意了解他們的關注，當局亦會努力解說；但亦批評社交媒體和網絡欠缺監督和規管，長期發放一些虛假消息，美化暴力，散播仇恨中央、特區政府及警隊的思想，令部分人變得激進、極端，甚至作出違反人性行為，政府會繼續疏導不正確看法，亦會加強相關執法。

不過，相關科網企業及聯盟回應傳媒表示，有關撤港傳言報道不準確，僅就修例致函港府表達關注。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/警指刺警疑兇藏煽動失實報章-林鄭月娥：「黑暴」成本港隱患-274785
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