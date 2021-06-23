警接逾1900宗涉反修例投訴 多名投訴人失聯無回覆

警方投訴警察課報告最新數字，指由前年6月至今年8月，累計收到1,948宗涉及反修例公眾活動的投訴，其中617宗須匯報投訴，九成完成調查，並向監警會交報告，其餘1,331宗為須知會投訴。

在須匯報投訴中，四成屬嚴重指控，包括131宗指控濫用職權、114宗指控毆打、11宗涉恐嚇。另外近六成輕微指控，包括187宗行為不當、107宗疏忽職守等。



須匯報投訴中涉及的671人，警方指已聯絡540名投訴人，187人決定展開全面調查、156人撤回投訴、131人無任何回覆，亦有124人曾聯絡但最終無回覆。監警會主席王沛詩右圖)指，投訴人有責任盡快提供資料和證據交予部門調查，而時間拖延太長會影響記憶及證物，對雙方都「不合理」、「不公道」。

另外，監警會早前提出的52項改善建議，警方已向特首提交第5份進度報告，指至今完成37項建議，推出69項措施，當中7項是新措施，涵蓋公眾活動，包括引入點算人數軟件及鏡頭，增加低殺傷力武器的選擇，包括胡椒彈手槍及胡椒水發射器等；另會列出指揮官「應做不應做」事項列表，減低驅散行動風險。

警接逾1900宗涉反修例投訴 多名投訴人失聯無回覆