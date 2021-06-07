警搗家庭式假身分證製作工場拘28歲無業女子

警方在黃大仙搗破一個家庭式假身分證製造工場，檢獲24張假身分證及半製成品、已報失身分證、回鄉證等，拘捕一名28歲無業本地女子，涉嫌「管有偽造身分證」、「管有製造虛假文書的設備」、「管有他人身分證」、「管有危險藥物 (藏毒) 」、「管有適合及擬用作於吸服危險藥物的器具 (管有吸食工具) 」等5罪，相信不法分子以每張6,000元至8,000元在黑市出售假身份證，用以開設銀行戶口洗黑錢，或申請信用卡簽帳，案件仍在調查當中。

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警稱造工差劣無防偽特徵

新界北總區反三合會行動組高級督察戴玉麟交代案情指，警方昨日根據線報，昨午12時搜查黃大仙寧遠街一個劏房單位，在單位內發現一批假身分證，一批他人身分證及回鄉證，以及假證件製作工具，警方形容製作設備非常簡陋，疑犯只是用電腦將照片加在真身分證上，再用電腦打印，將他人的照片貼於假身分證上，造工差劣，無加入防偽特徵，只要拿上手就會知道是假證件。

警方相信，行動中檢獲的真身分證，是在街上檢到或偷竊銀包時獲得，呼籲市民若遺失證件，要立即報失並向銀行更新資料。