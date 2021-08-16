警搗破毒品倉庫涉利用年輕人販毒 檢市值1.95億元冰毒海洛英

警方於5至8月期間拘捕13人，涉販毒，包括9男4女，年齡介乎16至45歲，並於長沙灣等地點搗破多個毒品倉庫，共檢獲逾300公斤毒品及包裝工具。警方表示，集團利用年輕人協助販毒，被捕人士中8人為21歲以下，當中更有6人為18歲或以下，包括兩名學生及6名無業人士。

警方毒品調查科於5月起展開拘捕行動，至7月共拘捕12人，經調查後，昨日再於長沙灣一工廈單位，拘捕1名22歲本地男子，並在其身上及單位檢獲148公斤懷疑冰毒、86公斤懷疑海洛英及包裝工具等，市值約1.95億元，為今年檢獲數量最多的毒品案件。警方相信，該工廈單位是集團主要倉庫，會將毒品轉移至位於紅磡、北區、馬鞍山及將軍澳的村屋、酒店、私人住宅、工廈，作為小型倉庫或分銷地點。

而昨日被捕的22歲男子，報稱大學生，將被落案起訴販毒，明日將於西九龍裁判法院提堂。警方指，該名男子被捕時身上帶有20磚懷疑海洛英，共重約8公斤，相信他正打算外出「散貨」。

訛稱年輕不會留案底誘騙販毒

警方稱，該集團利用年輕人協助販毒，負責租地方、管理倉庫、運送毒品等，透過夜場、娛樂場所、社交平台或朋友介紹招募，集團骨幹成員訛稱年輕人不會留案底、刑期短等，誘騙他們販毒，而集團主腦幾乎不會露面。至於該批毒品的來源，警方相信是來自緬甸、老撾、泰國、阿富汗、伊朗、巴基斯坦等地方，透過水路或陸路偷運抵港。