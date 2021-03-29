警方中秋打擊非法賽車酒駕拘3司機 逾130輛車涉超速收告票

東九龍總區交通部人員昨日、中秋節，在區內進行打擊非法賽車及酒後駕駛行動，於區內設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，拘捕3名男司機。

行動中，警員於區內多個地點設置路障及巡邏，並要求90名司機做酒精呼氣測試，當中兩名分別為55歲及60歲的本地男司機未能通過測試，涉嫌酒後駕駛被捕，已獲准保釋候查，需於10月中旬向警方報道。

私家車左搖右擺揭司機涉無牌駕駛

警員巡經觀塘道時發現一輛私家車在行駛時左搖右擺，截停該私家車後，一名26歲男司機涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時未有第三者保險」及「駕駛未獲發牌照車輛」被捕，已獲准保釋候查，需於10月中旬向警方報道。

9車涉違道路交通( 車輛構造及保養)規例 3車被扣留

此外，警員同時亦於區內設置反超速路障及雷達行動，超過130輛車輛涉嫌超速駕駛，於現場被票控或稍後向有關司機發出告票。

9輛私家車涉嫌違反《道路交通( 車輛構造及保養)規例》，其中3輛私家車懷疑被非法改裝，被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。警員亦向另外6輛車輛發出欠妥車輛報告。

警方強調會繼續加強執法，打擊非法賽車超速駕駛及酒後駕駛相關罪行。警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。