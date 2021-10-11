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警方拘32人涉詐騙洗黑錢500人中招涉5500萬
2021-10-11
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串謀詐騙洗黑錢假金融網站百分百擔保個人特惠貸款
警方拘32人涉詐騙洗黑錢500人中招涉5500萬

警方拘捕29男3女(18至55歲)涉嫌串謀詐騙及串謀洗黑錢，涉及金額超過5,500萬元。至少有500人受騙，損失金額由3,000元至185萬元不等。

檢獲證物包括大量電話卡、講稿及銀行卡等。警方指，詐騙集團開設虛假金融網站，以隨機方式致電受害人，聲稱可以提供低息貸款，其後要求支付保證金，以提高受害人的信貸評級。惟受害人支付保證金便與集團失聯。另外，該集團亦聲稱可代辦申請政府的「百分百擔保個人特惠貸款」，利用受害人的個人資料製造虛假紀錄，再向銀行申請該特惠貸款。

獲批後貸款會被存入受害人在虛假金融網站開設的戶口，該集團隨即將款項轉至由其操縱的傀儡戶口。調查顯示至少35宗申請獲批，涉款約280萬元。

警方透露，由2020至2021年接到多名市民報案，但由於犯罪集團經常轉換公司名稱及網頁，又頻繁搬遷電話推中銷中心，令調查需時。

警方上周四及五展開行動，破獲3個分別位於紅磡、荃灣及長沙灣的電話推銷中心，警方相信是次行動已經成功瓦解一個借貸詐騙集團。警方建議有貸款需要的市民，應親自聯絡銀行及持牌財務機構，亦不要隨意提供戶口資料給陌生人。

警方拘32人涉詐騙洗黑錢500人中招涉5500萬

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/警方拘32人涉詐騙洗黑錢500人中招涉5500萬-288145
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串謀詐騙洗黑錢假金融網站百分百擔保個人特惠貸款
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