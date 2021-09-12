警方觀塘搗破懷疑無牌酒吧 拘19人兩人為休班警員

觀塘警區人員今日(10日)凌晨約3時46分進行反罪惡行動，突擊搜查興業街16至18號多間派對房間及樓上酒吧，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕15男4女，年齡介乎21至26歲，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」，當中兩名25歲男子為休班警務人員。警方表示，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

被捕人士同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

打擊無牌酒吧檢5萬元啤酒烈酒

行動中，人員檢獲39罐啤酒及62支烈酒，總值約5萬元。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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