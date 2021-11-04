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警方過去周末打擊不專注駕駛　票控975人拘捕3司機
39 分前
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警方執法行動的士不專注駕駛手提電話畢打街
警方過去周末打擊不專注駕駛　票控975人拘捕3司機
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警方呼籲司機不應在錶板上擺放過多手提電話及其他物品。(資料圖片)

不專注駕駛往往是導致交通意外的原因，警方上周五(5日)至周日(7日)在全港各區進行代號「亮景」的交通執法行動，打擊不專注駕駛行為。行動中，警方共拘捕3人、發出27張傳票和975張定額罰款通知書，主要涉及駕駛時因使用手提式通訊設備或其他不專注駕駛行為而導致不小心駕駛、不遵守交通燈號及交通標誌等違法行為。

警提醒司機勿在錶板放太多電話

警方在社交網站Facebook專頁提醒駕駛人士，特別是職業司機，駕駛時必須保持專注，切勿使用手提電話，亦不應在錶板上擺放過多手提電話及其他物品，以免阻礙視線及導致分心。警方續指，會繼續打擊駕駛時使用手提電話及其他不專注駕駛相關的違例行為。

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警方過去周末在畢打街打擊的士違法。(警方提供)

畢打街打擊的士違法票控41人

另外，港島總區交通部執行及管制組在同一周末，於中環畢打街重點打擊的士違法，行動中警員共發出41張定額罰款通知書，主要涉及「沒有遵從道路標記」及「在限制區內讓乘客上落」等違法行為。當中，警方亦利用流動攝錄配合交通執法行動，並將會向相關人士作出檢控。

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有的士司機在畢打街被票控。(警方提供)

警方過去周末打擊不專注駕駛 票控975人拘捕3司機

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/警方過去周末打擊不專注駕駛　票控975人拘捕3司機-292104
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