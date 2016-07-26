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警方：感激議案令人咋舌 4港大學生涉宣揚恐怖主義被捕
8 小時前
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港大學生會七一刺警港區國安法香港警察李桂華
警方：感激議案令人咋舌 4港大學生涉宣揚恐怖主義被捕
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港大學生會評議會早前已撤回議案及道歉。(資料圖片)

港大學生會評議會月前通過議案，感激七一刺警案疑兇，其後撤回議案並道歉。警方國安處昨晨拘捕4名年齡介乎18至20歲的男子，分別為港大學生會前會長郭永皓、評議會主席張敬生、李國賢堂學生會前代表杜林丞亨，以及文學院學生會前外務副主席容頌禧；4人被控「宣揚恐怖主義罪」，今日將於西九龍裁判法院提堂。港大法律學院院長傅華伶指，會為學生提供必要及適當的關懷與支援；港大校方指案件正調查，不宜評論。
 

警方國安處高級警司李桂華(圖1)交代案情，指4人涉違《港區國安法》第27條宣揚恐怖主義，形容評議會通過的議案「令人相當咋舌」，指當日動議者明言盼以褒獎形式處理議案、記錄作學生會歷史，有贊同者形容疑兇為烈士等。李表示，即使已撤回議案也只能看作道歉，因為對方已犯法，稱執法部門選擇不多。李桂華指議案合理化、美化、光榮化恐怖主義、無差別襲擊，以及鼓勵他人自殺，認為均與一般道德標準「完全不相符」，警方將接見當日與會人士，冀了解對方在案中角色，以及投票的理由。他補充指，讚揚、辯解、宣傳均屬宣揚恐怖主義的要素，而悼念亦有機會招致嫌疑，籲市民三思。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/警方：感激議案令人咋舌-4港大學生涉宣揚恐怖主義被捕-280961
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