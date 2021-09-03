警查車揭14歲少年涉嫌販毒 3名年僅16至18歲青年涉案

警方深夜查車揭發年僅14歲少年搭的士涉嫌販毒，經情報分析再拘捕兩男一女，涉嫌藏毒或串謀販毒，3人年齡亦只介乎16至18歲。警方初步調查發現，有人涉嫌利用通訊軟件操控未成年人販賣毒品。

警方西九龍衝鋒隊人員昨日（九月四日）凌晨約1時20分，在尖沙咀加連威老道截查一部的士期間，發現一名14歲姓羅男乘客身上藏有大約9克懷疑可卡因，該名男子涉嫌販毒被拘捕。

酒店房間再搜出毒品

油尖警區反三合會行動組第一隊接手調查案件，成功鎖定涉案人士身份，並於今日（9月5日）凌晨時分突擊搜查位於尖沙咀的兩個酒店房間，並在兩間房間內搜出合共大約190克懷疑可卡因，以及約8.5克懷疑「冰」毒。

房間內一名18歲姓曾本地男子涉嫌藏毒被捕，一名16歲姓康本地男子及一名18歲姓岑本地女子，則涉嫌串謀販毒被捕。