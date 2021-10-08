警破八鄉走私快艇建造工場 檢5大飛拘3男

警方新界北總區反三合會行動組於上周四(7日)突擊搜查一個位於元朗八鄉的倉庫，搜獲5艘用作走私的快艇，22副舷外引擎，總值逾700萬元，並拘捕3名男子。

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，警員上星期四持法庭手令，突擊搜查位於粉錦路、佔地逾2萬平方尺的貨倉，發現有5艘快艇放在倉內空地上，當時其中2名被捕男子正為一艘快艇進行拆卸工程。警方其後再在倉內的貨櫃辦公室拘捕另一人，懷疑他是場地看守人。

船身無登記相信全部為走私之用

被捕的3名本地男子年齡介乎23至67歲，涉嫌以走私用途非法建造船隻，其中2人懷疑有三合會背景；3人正保釋候查，下月上旬到警署報到；警方不排除有更多人被捕。警方在行動亦檢獲一批建造或拆卸工具，包括電鑽、電批和螺絲批等。

警方指，這批快艇並無登記，船身長約17米，各自有4至5個舷外引擎安裝在船尾，相信是因為近日執法部門加強打擊走私活動，不法份子於是將舷外引擎拆走，方便分開運送，逃逸追截。