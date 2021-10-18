警破歷來最大無牌冷凍倉 檢逾20億元凍肉拘1人

警方與食環署聯合打擊涉嫌無牌經營凍房，前日在落馬洲米埔隴路一個20萬呎的貨櫃場，發現200多個非法凍櫃，載有不同種類的凍肉，包括豬、牛、羊及內臟，初步點算合共藏有5,600公噸凍肉，市值大約20億元，由於涉案貨櫃數目及凍肉眾多，目前仍在點算，相信是歷來以金額及重量計，最大宗的同類案件。一名34歲姓王貨櫃場男董事涉嫌「經營無牌凍房」，被扣留調查，初步相信有黑社會背景。

食環署元朗區署理衞生總監廖國偉說，這批凍肉的儲存方式適當，但其中70公噸沒有衛生證明書，稍後會銷毀，暫未發現這批凍肉流出市面，涉及凍肉來自德國、智利和澳洲等地。

警方相信涉案貨櫃場今年6月開始經營，元朗警區刑事總督察連健德表示，案件可能與疫情封關，有不法之徒利用香港優勢暫時儲存凍肉在貨櫃，至於犯案動機和這批凍肉的目的地仍然調查中，不排除有更多人被捕。

警破歷來最大無牌冷凍倉 檢逾20億元凍肉拘1人