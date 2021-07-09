警破灣仔銅鑼灣16個賣淫場所 涉3個賣淫集團68人被捕

疫情下部分商住大廈租金下滑，有不法分子借機租用作賣淫場所。警方根據情報，上周五(9日)於銅鑼灣及灣仔區大規模掃黃，搗破區內16間樓上賣淫場所，拘捕65女3男，年齡介乎19至61歲，包括4名分屬3個賣淫集團的主腦、6名骨幹成員及58名性工作者，其中八成為本地人，當中亦有新移民及非法入境者，部分來自內地或越南；警方搜獲逾56萬港元及外幣犯罪得益，並相信行動已將區內新興賣淫場所一網打盡，最少瓦解3個賣淫集團。

灣仔警區總督察(刑事)及署理行動主任何兆東表示，不法分子以月租少於1萬元，在銅鑼灣及灣仔一帶租用低設防式的商住大廈，在樓上開設無牌按摩場所賣淫，並利用加密社交應用程式，刊登賣淫廣告和招募性工作者，相信涉案場所運作約半年至1年。

另外，警方表示，目前並沒有證據顯示，案件與早前警隊國安處長蔡展鵬涉光顧灣仔無牌按摩院有關，案件正進入司法程序，不會透露任何細節。