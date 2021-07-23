警財務政務及策劃處長譚惠儀 下月出任土地註冊處長

政府高層再有人事變動。政府今日宣布，現任香港警務處財務、政務及策劃處處長譚惠儀(見圖)將於下月23日出任土地註冊處處長，接替即將展開退休前休假的張美珠(見下圖)。

據政府資料顯示，接任土地註冊處處長的譚惠儀，早在1989年12月加入政務職系，曾在香港駐華盛頓經濟貿易辦事處、房屋署、公務員事務局等服務，2014年9月至2015年4月出任勞福局康復專員，至同年8月起出任警務處財務、政務及策劃處處長。她在去年《港區國安法》生效後，曾與其他警隊高層人員出現在警察刊物《警聲》，該文章以「忠誠專業新氣象」為題，惟政府新聞稿並未透露何人會接替譚惠儀在警務處的職位。

至於即將退休的張美珠，於1983年7月加入政府，亦曾在多個決策局及部門服務，至2009年10月至2011年9月，出任運房局副秘書長，其後出任勞福局副秘書長，並從2016年1月起出任土地註冊處處長。