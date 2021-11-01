警隊「明日之星」認營運非法賭檔 判240小時社服令

曾獲頒「最佳警員獎」的29歲男警，涉今年4月在觀塘工廈單位經營非法賭檔，被警方「掃場」拘捕。男警與另外兩人早前承認營辦賭場等兩罪，今日被判處240小時社會服務令；另有兩名同案女子承認協助管理賭場，其中一人被判12個月感化令，另一人押至本月16日判刑。

五名被告分別為29歲男警吳衍鋒、29歲無業男江永琛、24歲男學生黃俊朗、24歲女文員楊穎琪及21歲女導師周衍彤。首三名被告被控營辦賭場及明知而容許受禁群組聚集進行，控罪指他們於2021年4月10日，在觀塘時運工業大廈一單位內營辦賭場，並身為控制進行受禁群組聚集的處所的人，明知而容許該受禁羣組聚集進行，違反599G章。其餘兩名被告則被控於同日同地協助管理賭場。

另外，同案早前已有三名被告承認協助管理賭場，分別被判1年感化令或160小時社會服務令；餘下一名報稱保險從業員的30歲被告楊梓豐，否認阻撓警務人員進入場所罪，排期於12月29日開審。

被形容為警隊「明日之星」

辯方早前為隸屬深水埗警區軍裝巡邏小隊的吳衍鋒求情時提到，被告加入警隊五年，曾獲「最佳警員獎」，工作表現背上司肯定，更被形容為警隊的「明日之星」，但因投訴比特幣失利而欠債，期望「搵快錢」才犯案。

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