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警隊再辦招募日 411人即時投考
2 小時前
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警隊招募日見習督察警員輔警警員
警隊再辦招募日 411人即時投考
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(林俊源攝)

警隊繼5月舉行招募日，昨再在黃竹坑香港警察學院舉辦「警察招募‧體驗日」(圖)，全日有1,066人參加，當中411人即時投考，分別有132人投考見習督察職位，260人投考警員職位及19人投考輔警警員職位。投考人包括本地及海外大專院校的學生、在職人士及非華裔人士。
 

昨到場其中一名參加者為2014年退役乒乓運動員鄺啟軒，他表示退役後到城大修讀金融課程，認為警務工作與運動員的價值觀一樣，同樣講求適應力強，涉及多範疇和挑戰，希望透過今次體驗日，加入警隊維護香港安定。被問到會否有朋輩壓力，他指，不同人有不同意見，但會求同存異，又認為投考警隊是想令香港更加安定，會堅守此抱負。

警察招募組警司陳純青指，今年的投考人數目標為195名見習督察以及1,300多名警員，5月的招募日收到逾450份即場報名申請，已有學員上周開始受訓。對於早前有指投考人數下降，他指今年上半年的投考人數及錄取人數，較去年下半年分別增加近一成及五成，而早前發生傷害警務人員事件，使投考者及其家人會有所顧慮，加上青年人對加入政府或紀律部隊興趣減少等，所以未來投考數字有更多不確定性。他補充指，今次招募日不設一站式遴選，不過有意投考的人士可以即時入場參加遴選項目，若果成績合格可在3個月內作為有效成績投考警察學校。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/警隊再辦招募日-411人即時投考-282412
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