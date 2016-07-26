議員關注11人足球場數目不足 徐英偉倡改踢5人足球

港隊在東京奧運取得佳績，再度掀起體育熱潮。有議員關注本港運動場短缺問題，其中非建制派的陳沛然指出，本港嚴重缺乏戶外11人足球場，東區更連一個場地都沒有，居民需要到維園踢波。民政事務局長徐英偉回應指，部分已發展成熟的地區難以增設大型場地，因此當局會鼓勵市民改踢5人或7人足球，亦有助波友更易組隊。

鄭泳舜：我哋都係想踢波啫

徐英偉出席立法會回應議員口頭質詢時提及，根據《香港規劃標準與準則》所訂有關標準計算，本港目前尚欠11.8個體育館、12.9個11人足球場、3.6個運動場，而泳池數目則超出16.2個。身兼體育學院董事的民建聯鄭泳舜則指，早前獲民政局回覆本港共欠缺846個體育場地，並引述電影對白「你哋唔好咁啦，我哋都係想踢波啫」，引致出現「炒場」問題嚴重。

陳沛然質疑計算方法偏頗

醫學界陳沛然亦質疑，當局計算方法偏頗，不同時候會跟從不同準則計算，「幾時跟呢個、幾時跟嗰個，係唔知嘅，總之係就返你哋工作」。他指，根據政府《準則》訂明每10萬人需要有一個11人足球場、撇除體育館內的室內場地計算，單是觀塘、元朗、葵青及東區已欠缺18個場地，高於徐英偉所指的12.9個。

徐英偉則回應指，明白市民對體育場地需求龐大，但當局需要視乎人口轉變規劃，又提到發展成熟的地區未必能覓地興建大型足球場，因此當局近年大力推動5人或7人足球，認為有助鼓勵年輕人運動及更容易組隊。不過他強調，當局會盡量爭取興建更多體育場地，如有新規劃「必定唔會同大家客氣」，會向立法會申請撥款。

徐英偉：本港具條件承辦全運會水上運動及高爾夫球

另外，本港將與廣東省及澳門主辦2025年全國運動會，身兼行會成員的經民聯林建鋒提到，除2023年落成的啟德體育園外，本港擁有優秀的單車館、馬術場地，以及世界頂尖的高爾夫球場，認為能用作承辦下屆全運會賽事。徐英偉表示同意，認為在地理優勢上，本港有條件承辦水上運動及高爾夫球項目，劍擊、乒乓球、欖球都是港隊強項，可爭取承辦，並提到三地政府稍後將會與國家體育總局開會，目前尚未決定開幕及閉幕禮的的舉辦地點。

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