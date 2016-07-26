議而不決｜民主黨大會未表決是否參選 主席：若有參選留中委處理

本港「完善選舉制度」後的首場立法會選舉將於年底舉行，民主黨昨午召開特別會員大會，討論是否派人參選，但經歷3個多小時會議結束後，未就是否參選作決定。主席羅健熙會後見傳媒，稱目前未有黨員表明有意出選，而大會決定授權中委會處理參選立法會事宜，包括制訂甄選程序。他指，有黨員報名參選後，中委會將再召開特別會員大會，讓會員向他們作出質詢，並決定是否批准他們參選。他補充，若最終沒有人報名，就毋須召開大會，亦意味民主黨不會參與12月立法會換屆選舉。

羅健熙：參選人從來都要承擔責任

被問到今次決定是否避開由民主黨表達參選立場，將壓力交由有意參選的人承擔，羅健熙認為，參選人從來都要承擔責任，如果無人想參選，黨就毋須再作決定，「既然無人表態，何必要做個決定呢？」他強調有關安排是希望確保黨內的民主程序走得暢順，不希望被人挑戰，對黨內團結也很重要。

羅健熙又提到，會員同意今次的提名門檻要比以往更高、更嚴謹，他指中委會將再作討論，以回應要求，希望本周內可以召開會議，預計或會要求參選人獲五區提名。對於行政會議成員湯家驊表示，立法會是否「清一色」民主黨亦有責任，羅健熙表示，黨內事務他會負最後責任，立法會是否清一色的責任，就讓其他人評論，行政會議成員亦有一定責任。主張民主黨不參選就應解散的創黨成員李華明，於離開會員大會時表示，會上支持他意見的黨友比想像中多，他稱「以為會好惡劣，會俾好多人揼」，但他形容不少人支持他，他不是孤獨的人，算是放下了一半心頭大石。前區議員盧俊宇表示，會上主要是討論及交流，氣氛良好，暫時未有成員表達有參選的意向，認為民主黨目前作出決定是不合時宜。

議而不決｜民主黨大會未表決是否參選 主席：若有參選留中委處理