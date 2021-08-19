護士協會：危重病科人手流失最嚴重 醫管局員工團體冀提供彈性離職安排

移民潮下，醫管局人手流失問題嚴重，據悉下月醫管局大會將會提出將員工退休年齡，由60歲延後至65歲。香港護士協會主席源志敏表示，該會去年底訪問逾700名護士，發現有過半人稱正準備或考慮移民，當中七成入職5至10年，經驗較豐富，並估計現時比率會更高，情況令人憂慮，早前已去信要求當局關注。

源志敏於電台節目表示，護士人手流失最嚴重的是深切治療部等危重病科，又謂以往人手只會流往私營醫院、老人院舍等，但移民潮下卻是「淨流失」，令本港整體醫護人手減少。對於當局擬延遲醫管局員工退休年齡，他對做法表示歡迎，並建議當局審視如何加強專科護士培訓及大學護士訓練，冀能於兩三年內補充人手。

吳偉玲：服務多兩三年都好

醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲於同一節目稱，醫管局支援職系中，離職率約5至10%，當中文職人員流失最甚，對病房運作有一定影響。她說，雖然醫管局有重聘退休醫護的計劃，但有薪假由本來的21天縮短至10天，她認為做法荒謬，「年紀大休息時間仲少咗，唔係咁好囉」。她又指，重聘計劃能否挽留員工，還須視乎院方開出的條件，包括是否提供相同崗位等。

吳偉玲表示，期望當局研究延遲退休年齡，可提供離職彈性，例如能讓員工於62或63歲退休，「幫你服務多兩三年都好」，而且獲聘條件應與60歲前相同。

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