變天｜失去最大黨巫統支持 馬來西亞總理慕尤丁率內閣辭職

因失去執政聯盟最大黨巫統(UMNO)支持，上台僅17個月的馬來西亞總理慕尤丁(Muhyiddin Yassin)周一率領內閣辭職。

慕尤丁上午到皇宮覲見國家最高元首阿卜杜拉(Al-Sultan Abdullah)，向他提出請辭獲接納，並被任命為看守總理，直至確認繼任人為止。皇宮發聲明指，新冠肺炎疫情下舉行大選並非最好選擇，阿卜杜拉對慕尤丁留任看守總理感到欣慰。

慕尤丁下午發表全國電視講話，表示已竭力維繫執政聯盟並提振國家經濟，但國會多數議員對他失去信心，唯有請辭，期望新政府可以盡快組成。

未能拉攏在野黨支持

慕尤丁去年3月以國會些微過半數議席支持上台，但權力一直不穩。他今年初以抗擊新冠肺炎疫情為由頒布緊急狀態，並暫停國會運作。正當慕尤丁設法提振受疫情重挫的國家經濟，以及應對變種病毒引發的新一波疫情之際，近期執政聯盟最大黨巫統內多名議員表明不再支持他，加上未能拉攏在野黨，失去國會多數支持，他面臨下台壓力。

執政最短時間總理

慕尤丁日前知會所屬的土著團結黨，表示已嘗試所有維持執政的選項，但仍無法維繫執政聯盟，決定辭職。他上台僅17個月，是執政時間最短的馬來亞西總理。

由於馬來西亞目前沒有國會議員掌握國會明顯多數支持，因此暫未能確定由誰來籌組下屆政府。接下來將由國家最高元首阿卜杜拉決定下一步。