變種病毒｜上環海景大廈晚上封區 32歲男返港初確

上環干諾道西82-87號海景大廈今日(6日)晚上7時起，被當局「封區」進行強制檢測。衞生防護中心表示，今日錄得約5宗初步確診，包括一名32歲男病人，他7月25日離港往美國、昨日(5日)搭卡塔爾航空QR818航班經多哈返港。病人離港前一天在香港檢測及8月2日在美國檢測呈陰性，惟抵港時在機場的檢測結果呈初步陽性，並驗出L452R變異病毒株。病人現時沒有病徵，中心已把個案列作輸入個案。

中心調查顯示，病人曾於4月7日及4月28日在本港接種兩劑復必泰新冠疫苗，7月19日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。由於他在21日潛伏期內的7月15至25日期曾入住海景大廈，當局今晚7時遂作出「封區」行動，強制範圍內人士接受病毒測試。此外，病人7月15至25日曾於上環文咸東街40-44號「泰基商業中心」工作，其工作處所和潛伏期內曾到訪地點會被納入強制檢測公告。

涉事航班上月曾禁抵港14天

卡塔爾航空QR818航班上月底有多名乘客抵港後確診，當局曾禁飛卡塔爾航空營運的客機抵港，至8月3日解禁。

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