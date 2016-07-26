變種病毒｜何栢良：仍未能確認清潔女工是否受感染

檢疫酒店油麻地紅茶館酒店一名41歲兼職清潔女工(#11937)，日前確診並感染L452R變種病毒株，她曾清潔早前確診印傭(#11920)入住的房間，當局從涉事房間浴室洗手盤檢取的兩個環境樣本呈陽性。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現階段仍未能確認該名清潔女工是否真的感染變種新冠病毒，還是受病毒污染。

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何栢良指，若該名女工真受感染，住院時應持續檢出陽性及出現病徵，但目前仍只檢出陰性，故仍有待監察該名女工情況。他又指，事件反映外判清潔商未必跟足當局提供的消毒指引，才會從環境樣本檢出陽性。

若推星港旅遊氣泡或令港處危險

至於新加坡擬放棄「清零」目標，他指，新加坡的防疫新方向大前提是要有廣泛國民接種疫苗，採取與病毒共存的路線，做法如應對流感及手足口病。但他強調，由於本港疫苗接種率低，若推行星港旅遊氣泡，本港將變得「比較危險」，或導致變種病毒在港爆發。