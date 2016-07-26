變種病毒｜佩洛西助理及白宮官員確診 福奇：新個案逾八成屬Delta

有報道指，眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)的助理及有白宮官員接受新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性。

美國新聞網站Axios報道，白宮一位官員和佩洛西的一名助理，在上周一次會議後新冠肺炎病毒檢測呈陽性。兩人均接種過疫苗，目前有輕度癥狀。

眾議院議長辦公室證實，佩洛西的一名助理新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性，此人先前曾與得州議員開會。而佩洛西近期未曾與這名助理有過密切接觸史。

福西：獲批准對Delta防護率仍然遠超90%

美國白宮首席醫學顧問福西(Anthony Fauci) 周二出席美國國會聽證會作證時表示，Delta變異新冠病毒株引致的確診個案，佔美國新增個案超過八成，但已經獲准緊急使用的新冠疫苗，對Delta變異病毒株的防護率仍然遠超90%。

出席同一場合的美國疾控中心(CDC)總監沃倫斯基(Rochelle Walensky)表示，過去一周，感染病毒後死亡人數，每日平均增至239人，較前一周升48%。他又說，美國仍有至少三分之二州份，疫苗接種比率仍然低於40%，導致難以有效預防傳播力更強的Delta變異病毒擴散。