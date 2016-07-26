變種病毒｜停機坪搬運工確診源頭未明 多地納強檢公告包括全機場 (附名單)

本港今日(11日)新增一宗新型肺炎確診，是居於黃大仙金鳳街1-3號一間劏房的50歲男子(#11952)，他在香港國際機場任職停機坪搬運工人，前日(9日)遵從涉及機場指明地方的強制檢測公告後驗出確診，並帶有L452R變異病毒株，沒有病徵。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，患者在禁區60號登機閘口附近的停機坪負責搬貨上落飛機，當中主要涉及貨機，但亦曾在客機底工作，個案暫列作本地源頭未明。

搬運工不認識早前確診地勤

患者昨日(10日)最後一日上班，工作性質不會接觸機組人員或乘客。張竹君引述患者指，不認識早前確診並帶L452R的27歲機場男地勤(#11902)，會研究他曾工作的飛機航班編號、數目等，並了解有否機組人員或乘客確診及帶有相近基因，不過亦不能排除感染與貨物有關。兩名患者雖然都去過機場員工餐廳啟翔2 , 但張竹君指地勤最後一次到訪已是上月5日，而新患者上月底因而接受的強制檢測結果呈陰性，相信兩人在餐廳傳染的機會較細。

強制檢測範圍涉及多地和食肆

機場近期已有兩名員工確診，張竹君懷疑機場或出現隱形傳播，加上工作性質或令職員接觸到輸入個案患者，決定要求上月20日至昨日曾在機場工作過的員工，不論是否完成接種新冠疫苗都要強制檢測，而新患者近期去過的地方亦已被納入昨晚發布的強制檢測公告，在下列指定時間逗留過指明地方的人士要強制檢測：

⚫ 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工)：6月20日至7月10日

⚫ 沙田小瀝源路68號廣源商場第3座2樓13號鋪麥當勞：7月9日12:00至18:00

⚫ 黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G4B號鋪美心MX：7月9日18:00至22:00

⚫ 沙田小瀝源路68號廣源商場第3座地下12號鋪一葉小廚：7月2日07:00至12:00

⚫ 黃大仙環鳳街52號地鋪錦尚甜：6月29日18:00至6月30日00:00

⚫ 黃大仙龍翔道120號新光中心2樓261號鋪爭鮮迴轉壽司：6月26日18:00至6月27日00:00

⚫ 黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園：6月26日09:00至18:00

此外，張竹君今日再透露患者上周四(8日)去過黃大仙黃大仙中心南館「銀咖哩」、上月25日到訪過黃大仙銀鳳街「大家食」、前日光顧過深水埗九江街英姐髮型屋剪髮等，料有關地方將被納入今日強制檢測公告。張竹君續稱，由於機場員工涉及約7、8萬人，故昨日公布的強制檢測公告限期會多一日至後日(13日)，近期已檢測的豁免期亦延長多兩日至7月7日至10日。

新確診患者工作的新翔(香港)有限公司今發表聲明，指他為停機坪搬運工人，工作性質與機组人員及乘客沒有直接接觸及交流，其間一直有佩戴口罩，昨日最後一次上班。聲明續指，患者相關的工作範圍包括停機坪辦公室及車輛已徹底清潔及消毒，公司正協助緊密接觸者追蹤工作，相關員工亦將按政府要求接受強制檢測。