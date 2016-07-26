變種病毒｜南部接種率低加劇疫情 美國單日暴增10萬新症

因傳染力更強的Delta變種病毒(最早於印度發現)快速擴散，加上南部州份疫苗接種率偏低，美國新一波的新冠肺炎疫情持續升溫，周六(7日)再多10萬人確診，創這一波疫情單日確診新高。

疾控中心(CDC)總監瓦倫斯基(Rochelle Walensky)近日表示：「我們的估算模型顯示，如果不接種疫苗，每日新增確診可以升至數十萬宗，與今年1月初高峰期差不多。」

單日確診、住院與死亡人數急增

美聯社報道，去年初爆發新冠肺炎疫情，美國在9個月後的11月單日確診才升至10萬宗，相比之下，這一波疫情由6月每日新症約1.1萬的低位飊升至周六的107,143宗，僅6周時間。此外，住院及死亡人數亦持續上升，CDC數據顯示，目前逾4.4萬人住院，比一周前增加30%，也是6月住院人數近4倍。7日平均死亡人數由2周前的單日約270人，增至上周五近500人。

南部接種率偏低

新冠疫苗接種率偏低的南部，疫情尤其嚴重，部分南部州份接種率更在全國50州中「包尾」。CDC公布，東南部上周平均每日有17,600人住院，比之前一周的11,600人急增50%。其中，佛羅里達、喬治亞、阿拉巴馬、密西西比、北卡羅來納、南卡羅來納、田納西和肯塔基這8個東南部州份佔美國整體人口約兩成，但新增住院人數卻佔全國41%。

疫苗接種方面，阿拉巴馬州及密西西比州接種率屬全國最低，不到35%人口完成兩劑接種，喬治亞、田納西和南北卡羅來納州均為15個接種率最低的州份。

醫療瀕爆煲

佛州疫情尤其嚴峻，佔全國單日確診及住院人數逾兩成，周六新增23,903宗確診，創當地疫情新高。當地醫療系統吃緊，「重災區」傑克遜維爾(Jacksonville)部分醫院為騰出病床，把病情較輕的確診病人送回家休養，給他們提供氧氣和醫療監察儀器。德州侯斯頓有病人被送往遠至南達科他州治療，因病床短缺，有救護車需等候數小時才能安排病人入院，醫生指當地醫療系統瀕臨崩潰。