變種病毒｜嚴防Delta入侵 北韓自行研發PCR檢測設備

北韓正加緊防堵傳染力更強的新冠肺炎變種病毒入侵，官媒《勞動新聞》周一報道，北韓已自行研發出核酸檢測(PCR)設備，來執行冠狀病毒篩檢工作。

路透社報道，北韓至今尚未證實有新冠肺炎確診病例，但已封閉邊境、限制旅行，並實施嚴格預防措施，將疫情視為攸關國家存亡的大事。

《勞動新聞》指，北韓國家科學院科學家和技術員已首度研發出符合全球標準的PCR檢測系統。

官媒讚揚是金正恩的成就

在國際制裁和封關下，北韓貿易量銳減，這套自行研發的病毒檢測設備被稱為領袖金正恩推動將機械、工具和材料等於本國研製的成就之一。

新冠肺炎疫情爆發後，北韓實施PCR檢測作為國際承認的新冠肺炎標準診斷方法，但必須依賴包括世衛組織等外部協助。

官媒朝中社(KCNA)周一亦報道，北韓正加緊對抗病毒，以抵禦肆虐全球、傳染力極強的Delta(最初於印度發現)和Lambda(最初於秘魯發現)變種病毒株。

報道說：「有關當局正在制定計劃要讓消毒作業標準化，並預防辦公室和工作場所人員和物資無秩序地流動，同時加強教育和管控，確保所有人都能遵守規範，包括在公共場合佩戴口罩。」

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