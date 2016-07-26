變種病毒｜國泰貴賓室職員染疫 曾祈殷倡機場員工每日一檢

本地零確診昨日再度斷纜，國泰航空貴賓室「寰宇堂」47歲女樓面(#12038)昨確診，基因分析顯示感染Delta變種病毒。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，旅客在貴賓室逗留時間長，或會造成交叉感染，並會傳染在該處工作的員工，認為當局必須高度重視相關情況，建議更新機場相關的感染控制指引，例如要求機場員工加密檢測，每日或隔日檢測或是「事在必行」。

曾祈殷於電台節目表示，國泰女患者於工作地點感染機會最大，當局未來需要對其同事、家人等密切接觸者作密集式檢測，才能得知病毒擴散程度，並須繼續進行大量流行病學調查，確認並堵截其感染源頭。

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