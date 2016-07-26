變種病毒｜大埔運頭塘邨運亨樓封區 27歲機場地勤染L452R變異株

連續16日的「本地零確診」紀錄恐斷纜！衞生防護中心今日(23日)公布，大埔運頭塘邨運亨樓一名27歲男子初步確診，感染源頭未明。中心指，男子周一(21日)出現發燒、喉嚨痛和咳嗽等病徵，同日向私家醫生求診，其翌日提交的深喉唾液樣本結果呈初步陽性及顯示帶有L452R變異病毒株。

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衞生防護中心續指，初步資料顯示在香港國際機場擔任地勤的患者近期沒有外遊，最後上班日期為上周三(16日)，工作期間曾接待貨運航班的機組人員；他另有在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，昨日(22日)最後一次上班。

政府晚上7時起圍封患者所住的運頭塘邨運亨樓，要求範圍內人士接受強制新型肺炎病毒測試，目標明早7時半完成。政府發言人解釋，該處今日發現一宗感染源頭未明初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定「封區」。

管理新達廣場的啟勝管理服務有限公司表示，涉事染疫兼職員工工作前有量度體溫、其間全程佩戴口罩並定時消毒雙手、沒有使用職員更衣室，亦沒有與其他同事用膳。新達廣場服務處在知悉事件後，已徹底消毒其工作曾經接觸的地方及商場所有公眾地方、通風系統及設施、服務處辦公室。此外，商場全體職員接受快速病毒測試後，所有結果均呈陰性。