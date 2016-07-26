變種病毒｜天水圍少女源頭未明 袁國勇稱動物傳人機會較低

驗出帶有變異病毒株N501Y的17歲女學生(#11852)，成為首宗本港社區源頭未明變種病毒個案，當局一直未查出其感染源頭，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日(14日)到她的住所和所到之處視察，但都未能找出源頭或結論，目前會循人傳人、動物傳人和物件傳人三方面跟進。

衞生防護中心總監林文健表示，染疫三母女合共追蹤到約140名密切接觸者，全部檢疫期間均驗出陰性結果，而基因亦未配對到變種病毒源頭，當局擔心若一直未找到線索，意味病毒或隨時導致隱性社區爆發。袁國勇認為，沒有確診個案是好消息，惟指出七成感染N501Y的病人均沒有病徵，故密切接觸者檢疫期間要進行血清病毒抗體測試，了解是否有人曾感染。

少女旺角買荷蘭龍貓

袁國勇推測人傳人的機會最大，但指出荷蘭曾出現貂鼠感染及大爆發，病毒由人傳給貂鼠後再傳回人類，而少女早前在旺角通菜街寵物店Little Boss購買來自荷蘭的龍貓後，曾與牠除口罩玩耍，故今日到場採集逾50個環境樣本，他直言寵物店是源頭的可能性較低。他又說，港大實驗室早前證明N501Y亦可感染大鼠，原本認為少女家居或其位處屯門德榮工業大廈的補習社，環境的大鼠或是感染源頭，惟今日調查後發現兩處鼠患並不嚴重，包括工廠大廈後樓梯及洗手間等衞生不似有鼠患，食環署稍後會進行滅鼠行動。

餘下可能性是物件傳人，特別是冷凍食物或貨物，團隊今日亦到過少女在天水圍天盛苑盛譽閣的寓所，檢取冷凍食物樣本，並會往天水圍食物供應商進行急凍食物樣本測試。被問到有否信心找出源頭時，袁國勇坦言流行病學調查很多時是回顧性了解、很多現場證據已成過去，大部分都會找不到感染源頭，因此要防患於未然，包括邊境控制要「滴水不漏」、要做血清測試，另外是要接種新冠疫苗。他又根據三母女的病毒值，認為是少女先感染、母親較遲染疫。