變種病毒｜婚禮92人全部打齊兩針 6人仍中Delta 1人死亡

最早在印度出現的Delta新冠肺炎變種病毒，據世衛表示已擴散至全球104個國家及地區，多地疫情因Delta肆虐而反彈，令各界關注新冠肺炎疫苗的效力，在Delta面前是否大打折扣。美國德州侯斯頓月前出現一宗集體染疫個案，涉及的婚禮在戶外大型帳篷舉行，出席的92人全部打齊兩劑新冠疫苗，但最終仍有6人感染Delta，當中一人死亡。

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據近日上載至醫學研究報告網站MedRxiv、一份尚待同行評審的報告稱，涉事婚禮於4月舉行，全部出席者均打齊疫苗，包括一對來自印度的男女，二人亦是造成婚禮集體染疫的「病源」。該對男女從印度登機時，持有新冠病毒檢測陰性證明，而二人在接種了第二劑印度國產新冠疫苗Covaxin後10天，才啟程前往侯斯頓。

該名女子出席婚禮當日感到疲倦，以為是受jet lag(時差)及本身所患的糖尿病影響，但在婚禮後數日，她及上述男子均出現新冠病徵，最終在婚禮後第4日確診感染新冠肺炎。該男子病情在婚禮後第6日惡化須住院，並於出席婚禮後1個月死亡。

另外4名染疫賓客 分別完成接種輝瑞莫德納疫苗

婚禮當日曾接觸該對男女的另外4名賓客，亦相繼確診。其中兩人事前已接種兩劑輝瑞/BioNTech新冠疫苗，另外兩人則打了兩劑莫德納(Moderna)新冠疫苗。接種了輝瑞/BioNTech但仍然染疫的其中一人，是一名六十多歲、沒有長期病的男子，他確診新冠肺炎後病徵嚴重須入院，接受再生元(Regeneron)抗體療法。此外，染疫6人中，有3人體重過重。

此個案令人關注疫苗對Delta的保護力以及減低病情嚴重性的效果，但有分析指出，92人中有6人染疫，比率僅為6.5%，若出席該婚禮的賓客沒打疫苗，結果可能更糟。