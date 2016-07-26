Am730
Am730
Am730
Am730
News
變種病毒｜孔繁毅稱港澳具條件通關　梁子超：現時若鼓吹旅遊仍太早
1 小時前
#Hashtags
變種病毒新冠肺炎新冠疫苗孔繁毅疫苗顧問專家委員會梁子超呼吸系統專科醫生通關澳門香港強制檢疫檢疫酒店紅茶館
變種病毒｜孔繁毅稱港澳具條件通關　梁子超：現時若鼓吹旅遊仍太早
news-images
政府昨晚圍封41歲清潔女工居住的香港仔利港中心，約530名居民接受檢測，最終沒有發現個案。(資料圖片)

港府早前縮減抵港人士強制檢疫日數，讓已接種疫苗的人士縮減至7天，並擬於7月內與澳門恢復有限度免檢疫通關。疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅認為，隨著港澳兩地新冠肺炎疫情受控，目前情況算安全，具條件通關。呼吸系統專科醫生梁子超則認為，現階段鼓吹旅遊仍太早，若香港想通關，必須在外防輸入下更多功夫，不宜放寬強檢要求。

相關新聞：新冠肺炎｜香港仔利港中心強檢完成 530人接受檢測零確診

倡提早於強檢第二天作病毒檢測

昨日一名41歲清潔女工初步確診，涉L452R變種病毒，於檢疫酒店油麻地紅茶館酒店工作。孔繁毅相信，若該名清潔女工確診，較大機會在工作地點被輸入個案感染，建議檢疫酒店員工應盡快接種疫苗。梁子超則指，「Delta」變種病毒傳播率高，潛伏期中位數僅3天，而檢疫酒店非專門用作隔離的地方，員工亦非專責人員，有機會於酒店造成傳播。他又指，雖然現時政府已提早為強檢人士於第三天作檢測，但認為仍太遲，建議可於強檢第二、第四及第七天作病毒檢測，盡早揪出個案，減少於檢疫酒店傳播的風險。

相關新聞：24日零本地或斷纜 檢疫酒店清潔工初確

梁子超表示，政府單靠社區檢測及接種疫苗控制疫情「不大科學」，強調外防輸入的重要性，提醒市民勿因已打針便以為自己「銅牆鐵壁、刀槍不入」，應繼續做好防疫措施。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/變種病毒｜孔繁毅稱港澳具條件通關　梁子超：現時若鼓吹旅遊仍太早-274249
#Hashtags
變種病毒新冠肺炎新冠疫苗孔繁毅疫苗顧問專家委員會梁子超呼吸系統專科醫生通關澳門香港強制檢疫檢疫酒店紅茶館
Am730

《壹傳媒》澄清非停運　對發出錯誤信息抱歉

藝發局停資助《理大圍城》發行商　批電影分裂或顛覆國家政權

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
《壹傳媒》澄清非停運　對發出錯誤信息抱歉
Am730
Am730
藝發局停資助《理大圍城》發行商　批電影分裂或顛覆國家政權
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多