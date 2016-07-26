變種病毒｜孔繁毅稱港澳具條件通關 梁子超：現時若鼓吹旅遊仍太早

港府早前縮減抵港人士強制檢疫日數，讓已接種疫苗的人士縮減至7天，並擬於7月內與澳門恢復有限度免檢疫通關。疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅認為，隨著港澳兩地新冠肺炎疫情受控，目前情況算安全，具條件通關。呼吸系統專科醫生梁子超則認為，現階段鼓吹旅遊仍太早，若香港想通關，必須在外防輸入下更多功夫，不宜放寬強檢要求。

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倡提早於強檢第二天作病毒檢測

昨日一名41歲清潔女工初步確診，涉L452R變種病毒，於檢疫酒店油麻地紅茶館酒店工作。孔繁毅相信，若該名清潔女工確診，較大機會在工作地點被輸入個案感染，建議檢疫酒店員工應盡快接種疫苗。梁子超則指，「Delta」變種病毒傳播率高，潛伏期中位數僅3天，而檢疫酒店非專門用作隔離的地方，員工亦非專責人員，有機會於酒店造成傳播。他又指，雖然現時政府已提早為強檢人士於第三天作檢測，但認為仍太遲，建議可於強檢第二、第四及第七天作病毒檢測，盡早揪出個案，減少於檢疫酒店傳播的風險。

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梁子超表示，政府單靠社區檢測及接種疫苗控制疫情「不大科學」，強調外防輸入的重要性，提醒市民勿因已打針便以為自己「銅牆鐵壁、刀槍不入」，應繼續做好防疫措施。