變種病毒｜專家估計 印度染疫死亡人數 為官方公布數字5倍

最早在印度發現的Delta變種病毒株，正逐漸成為各國新冠肺炎疫情的主流病毒，並仍然在印度肆虐。截至本周一，印度累計有3,027萬人確診、396,730人死亡，但有專家認為，印度的檢測量不足，估計實際染疫死亡人數高達200萬，指印度「報細數」會影響各界對Delta變種病毒株的認知。

美國《華爾街日報》引述該國華盛頓大學健康指標與評估研究所(IHME)所長梅利(Christopher Murray)稱，估計目前印度的檢測量，只能驗出3至5%的實際病例，病歿人數恐怕是官方公布的3倍，指這會影響外界對Delta變種病毒株的了解。一直追蹤印度疫情的英國密德薩斯大學數學家班納吉(Murad Banaji)，根據死亡率及血清研究等數據，推斷印度實際死亡數字，更達官方公布的5倍，即約200萬人。

報道稱，全球各國也有確診及病歿數字被低估的問題，檢測量高的國家亦不能倖免，世衛上月便曾稱，估計全球實際的染疫死亡人數，是官方公布的2至3倍，但重點是此情況在發展中國家尤為嚴重。

專家認為，印度死亡人數被嚴重低估的部分原因，是4至5月間有不少病人因醫院迫爆，未及入院便死在家中，加上不少貧窮民眾就算想接受檢測，往往因當地設施不足而求助無門。班納吉並指，印度中央政府傾向讚揚那些死亡個案少的邦、嚴厲批評數字高的邦辦事不力，做法「非常危險」。印度當局周一公布增46,148宗新症、979人死亡。