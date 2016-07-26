變種病毒｜新變種出現！哥倫比亞「Mu」列世衛關注名單 恐可抵抗疫苗

世衛周二宣布，把在哥倫比亞首次發現的新冠肺炎變種病毒株「Mu」，列入「令人關注變種病毒株」(variant of interest、VOI)名單，指其可能對新冠疫苗有抵抗性(risk of resistance)。

該病毒株亦稱為「B.1.621」，去年在哥倫比亞出現，目前佔當地病例約39%。據報厄瓜多爾及比利時等地亦有病例，但暫未見蔓延，佔全球病例低於0.1%。

屬新冠肺炎變種病毒「第二級」次於Delta

「令人關注變種病毒」屬「第二級」名單，目前包括Eta、Iota、Kappa及Lambda，連同新增的Mu合共5個變種病毒株。最嚴重的「第一級」名單為「令人憂慮變種病毒」(variants of concern、VOC)，目前包括Delta、Alpha、Beta及Gamma共4種。

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