Am730
Am730
Am730
Am730
News
變種病毒｜新變種出現！哥倫比亞「Mu」列世衛關注名單 恐可抵抗疫苗
1 小時前
#Hashtags
變種病毒新冠肺炎新冠疫曲MuDelta
變種病毒｜新變種出現！哥倫比亞「Mu」列世衛關注名單 恐可抵抗疫苗
news-images
世衛關注「Mu」可能會對疫苗有「抗藥性」，但須進一步研究。(路透社)

世衛周二宣布，把在哥倫比亞首次發現的新冠肺炎變種病毒株「Mu」，列入「令人關注變種病毒株」(variant of interest、VOI)名單，指其可能對新冠疫苗有抵抗性(risk of resistance)。

該病毒株亦稱為「B.1.621」，去年在哥倫比亞出現，目前佔當地病例約39%。據報厄瓜多爾及比利時等地亦有病例，但暫未見蔓延，佔全球病例低於0.1%。

屬新冠肺炎變種病毒「第二級」次於Delta

「令人關注變種病毒」屬「第二級」名單，目前包括Eta、Iota、Kappa及Lambda，連同新增的Mu合共5個變種病毒株。最嚴重的「第一級」名單為「令人憂慮變種病毒」(variants of concern、VOC)，目前包括Delta、Alpha、Beta及Gamma共4種。

相關新聞︰新冠肺炎｜以毒攻毒？研究︰一種毒蛇毒液可遏新冠病毒 削75%複製力 有助研藥物

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/變種病毒｜新變種出現！哥倫比亞「mu」列世衛關注名單-恐可抵抗疫苗-282951
#Hashtags
變種病毒新冠肺炎新冠疫曲MuDelta
Am730

疫苗接種｜再多2.2萬人打第一劑　14人針後不適送院

走塑｜環保促進會倡分階段禁食肆提供即棄餐具

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
疫苗接種｜再多2.2萬人打第一劑　14人針後不適送院
Am730
Am730
走塑｜環保促進會倡分階段禁食肆提供即棄餐具
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多