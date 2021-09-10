變種病毒｜日本研究：新冠疫苗對Mu保護力僅剩七分一

日本醫學界一項研究顯示，人體透過接種新冠肺炎疫苗等方式產生的中和抗體，相較於原始病毒株，面對Mu變種毒株(最先於哥倫比亞發現)的保護力僅剩七分之一。但專家強調，接種新冠疫苗仍有好處，並非完全無效。

日本自6月以來在機場檢疫累計確診兩宗Mu變種毒株個案。TBS電視台報道，東京大學醫科學研究所副教授佐藤佳等人組成的研究團隊，在研究透過接種疫苗等方式產生抑制病毒活動的中和抗體保護力時發現，相較於原始病毒株，中和抗體對Mu的保護力僅剩約七分一。

相較其他變種 疫苗對Mu保護力最低

《讀賣新聞》則報道，疫苗對Mu的保護力甚至低於Delta及Beta。朝日電視台的報道指出，佐藤在研究中和抗體對原始病毒株及變種毒株的效果時發現，相較於其他變種毒株，中和抗體對Mu的保護力最低。但佐藤強調，疫苗除了引發中和抗體外，也能提高「免疫系統記憶」及「細胞性免疫」等，所以不是說接種疫苗完全沒用處。

世衛列「需留意變種病毒株」

Mu變種毒株又稱為B.1.621，今年1月在哥倫比亞首度發現，是世衛列出5種「需留意變種病毒株」之一。

根據世衛最新的流行病學報告，Mu被列為需留意變種毒株，是因為「Mu變種有一系列的變異，顯示可能具有免疫逃脫特性」，需要進一步研究。