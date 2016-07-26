變種病毒｜日本首現Delta罕見突變版本 料源自本土 全球僅8例 重症死亡率恐增

新冠肺炎變種病毒株Delta有多個突變版本，包括最為人知的「Delta Plus」(又稱AY.1或B.1.617.2.1)，日本首次發現另一個Delta突變版本，包含一個名為「N501S」的基因突變，估計會提高染疫者二次感染、重症甚至死亡風險。目前該突變版本在全球只得8宗，日本發現的這宗，患者最近無外遊，病毒估計是在日本國內「變種」而成。

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帶有類似變種病毒Alpha的基因突變

東京醫科牙科大學(Tokyo Medical and Dental University)副教授武内寛明的團隊周一發表研究報告，稱經基因分析發現一名曾在該大學醫院接受治療的病人，感染帶有上述「N501S」突變的Delta病毒。團隊指，「N501S」跟去年在英國發現、Alpha變種病毒的「N501Y」基因突變相似，而感染帶有「N501Y」基因突變病毒的患者，二次感染、重症及死亡率均較高，因此有理由相信，「N501S」亦有同樣的負面影響，但強調尚需進一步研究。