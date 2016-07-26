變種病毒｜星洲專家籲注意Delta 3項特性

據新加坡衛生部統計，截至本月5日，新加坡81%人口已完成接種新冠疫苗，83%至少接種一劑，但近期本土病例仍不斷上升。專家分析，對抗Delta變種病毒株不能單靠疫苗。此變種病毒特徵包括確診者釋放的病毒量更大、更容易傳染給他人，以及潛伏期較短。

新加坡自8月中逐步放寬防疫措施以來，本土確診案例數不斷上升，這些新增病例大多為感染Delta毒株導致。衛生部周一表示，過去一周的社區案例從早前的723例增至1,325例，增約一倍。

專家：防疫力度需加倍

《海峽時報》報道，新加坡國家傳染病中心(NCID)主任梁玉心受訪表示，「若我在2020年做足100%，那我今年需要做到200%」，因為這是對抗Delta所需努力的程度。

「我們不能單靠疫苗」，她強調，這也代表，儘管已接種新冠疫苗，還是必須把口罩戴好、保持手部清潔，以及保持謹慎。

國家傳染病中心今年接收1,100名確診者，其中99.6%感染Delta。梁玉心指，Delta有3個特性，導致比原始病毒株傳染力更強。

這包括感染者釋放的病毒量更大；國際研究已發現，Delta較能附著在受感染者的上呼吸道，使其更容易傳染給他人。另外，Delta潛伏期較短，3至5日左右，這意味著可能更快傳染給其他人。她說，若這波疫情沒控制好，新加坡的確診病例可能急速上升。

新加坡已連續15天新增本土病例破百，其中3天更超過200例。衛生部周二公布，新增328宗本土病例、4宗境外移入。全國累計6萬9,233人確診，55人死亡。