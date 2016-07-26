變種病毒｜梁子超：機場直接感染機會較大 何栢良倡所有員工7日一次強制檢測

機場停機坪一名50歲搬運男工昨確診新冠肺炎，帶有L452R變異病毒株，感染源頭未明。呼吸系統專科醫生梁子超認為，搬運男工於工作環境感染的機會，比機場出現隱形傳播鏈的機會更大；港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認同該名男子大機會於機場受感染。兩人均指，機場出現防疫漏洞，促所有機場工作的人員每7天接受一次強制檢測。

梁子超指，自男地勤上月底確診，當局已作一連串大規模強制檢測，搬運男工是唯一被揪出的個案，加上兩宗個案確診時間相隔遠，認為機場內出現隱性傳播的機會相對低，但強調仍須看病毒基因序列，與男地勤及近期其他輸入個案比較，才能得知感染源頭。

倡處理物流亦須定期強制檢測

梁又指，附帶病毒的貨物經過10多小時航程，病毒亦不可能盡數被消滅；若須避免病毒物傳人的風險，機場內不論處理人流或物流的工作人員都要做定期檢測。他又批評，當局讓已接種疫苗的機場員工無須定期強檢，是在防疫上「打開個大窿」，強調已打針員工若感染病毒，仍有機會傳染其他人。

何栢良：變種病毒易物傳人

何栢良則指，變種病毒的傳染性高，能經受污染的物品表面傳播，若患者沒有佩戴好口罩，或在洗手間除罩，都有機會將病毒帶到其他物品上。何亦認為機場員工屬於高風險人士，當局應要求所有員工打針，並立即實施定期強檢措施，要求員工7日一檢。