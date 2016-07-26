變種病毒｜梁子超：疫苗防Delta效用成疑 料染疫清潔女工社區傳播力低

油麻地紅茶館酒店一名41歲兼職清潔女工(#11937)，日前確診並感染L452R變種病毒株，衛生署昨將其分類改列為與輸入個案相關。呼吸系統專科醫生梁子超於電台節目表示，該女工病毒檢測持續檢出陰性，亦未有出現病徵，目前仍未有充分證據顯示感染病毒，但由於她接觸病毒至檢測時間很短，相信她造成社區傳播風險較低。

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梁子超續指，據復必泰於以色列研究顯示，對「Delta」變種病毒保護率只降至約六成，而當地近六成人口已接種兩劑疫苗，其中50歲以上接種率更近九成，但目前仍每日新增約300宗個案，當中不少為已打針人士，梁形容接種疫苗能否防止Delta病毒仍是「大問號」，籲市民切勿鬆懈。

對於昨初步確診的美領員工，梁子超表示，若該員工是「復陽」個案，相信對社區不具太大風險，但若他是再受感染，有較大機會社區已出現傳播鏈。