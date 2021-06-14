變種病毒｜泰國急凍鱷魚排骨包裝帶毒 食安中心已要求暫時停售

天水圍感染變種病毒的17歲少女，衞生防護中心證實其寓所有一個預先包裝泰國進口急凍鱷魚排骨的包裝樣本，對新冠病毒呈陽性。食環署食安中心今日(15日)表示，接獲衞生防護中心通知後，為審慎起見已要求食品商暫時停售有關產品，並供食安中心抽取產品進行檢測，現正等候化驗結果。食安中心指，會繼續跟進衞生署的調查，包括陽性樣本的病毒基因片段源頭，以及採取適當跟進行動。調查仍然繼續，而該陽性家居採集樣本的污染源頭暫未確定。

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此外，食安中心提到已加強預防性檢測措施，防範新冠病毒透過進口冷凍食品傳入，包括在設於機場的食物檢驗辦事處及派員在進口商的凍房，加強檢測不同國家或地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝。截至上月底，食安中心已抽取逾1萬個食物及其包裝樣本作新冠病毒檢測，至今所有樣本均呈陰性反應，包括超過40個相關的泰國進口鱷魚產品。中心會繼續抽取進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測，以密切監察透過進口冷凍食品傳播新型肺炎的風險。