變種病毒｜清潔工或工作時吸入微粒 當局每日派員巡檢疫酒店

檢疫酒店油麻地紅茶館酒店一名41歲女兼職清潔員(#11937)，上周五(2日)確診新型肺炎並帶有變異病毒株，但她入院後病毒及抗體測試結果均呈陰性。食物及衞生局長陳肇始表示，病人目前情況穩定，不能完全排除她在清潔房間時吸入病毒微粒。

陳肇始在一個電台節目稱，衞生署一直有將感染控制措施給予酒店，政府已設立專責小組每日派人巡查檢疫酒店，檢查酒店有否跟從指引、有否檢疫人士離開房間和其他違規行為，如有發現會要求酒店立即更正。

接種率足夠才有條件放寬防疫措施

新冠疫苗接種計劃昨踏入第128日，有234.3萬人已接種第一劑，佔適齡人口34.4%，另昨有33,500人預約接種。陳肇始指，近日預約接種人數有所上升，料8、9月時會約有五成人口完成接種，但接種率要達致七成人口才較穩妥。她重申，在社會建立免疫屏障後，很多社交距離措施都有條件放寬。