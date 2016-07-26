變種病毒｜許樹昌：目前未有針對Mu分析 倡每周公布個案

衛生署早前在傳媒查詢下始透露，本港已錄得3宗涉及Mu變種病毒的新冠肺炎輸入確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，該3宗個案均沒有流入社區，對社區造成風險有限，建議當局可每周公布新增多少宗涉及Mu變種病毒的個案。

許樹昌於電台節目稱，Mu變種病毒已在全球傳播8至9個月，散布於約40個國家，較Delta變種病毒已遍布163個國家少，相信其傳播能力較Delta弱。但他指，由於目前未有國家對Mu變種病毒作出針對分析，因此仍未清楚其潛伏期、殺傷力有何改變。

料疫苗仍可減死亡風險

許樹昌指，Mu變種病毒明顯會減低疫苗功效，但分析本港最新的個案，涉及1名7月底確診的26歲女留學生，但她沒有病徵、肺片清，而且不用接受抗病毒藥物，相信與患者曾接種疫苗有關，認為疫苗仍有效減低感染後的嚴重程度及死亡風險。

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