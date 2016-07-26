變種病毒｜許樹昌：Mu變種減疫苗功效 何栢良料本港個案陸續有來

衛生署早前在傳媒查詢下透露，本港已錄得3宗涉及Mu變種病毒的新冠肺炎輸入確診，食物及衛生局長陳肇始昨日(5日)否認隱瞞，並強調當局有密切注意相關情況。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，Mu變種病毒其中一項特徵是會減低疫苗功效，並強調凡涉及變種病毒，已接種人士都有可能受感染。他認為，Mu變種病毒的傳播力不及Delta變種病毒，但目前就此的數據不多，仍須待觀察。

許樹昌料Mu變種病毒未流入社區

許樹昌表示，3宗確珍全部無病徵、肺片清晰，亦毋須使用抗病毒藥物治療。他強調，3名確診者均在檢疫期間送院隔離，相信Mu變種病毒暫時無流入本港社區。至於當局有否刻意隱瞞個案，許樹昌指，最新的個案在7月底確診，並於上月3日已出院，而當時世衛未將Mu變種病毒列為「令人關注變種病毒」(variants of interest、VO)，故難怪當局未有公布個案。

何栢良：Mu變種病毒繁殖速度快

港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，Mu變種病毒的S蛋白有9個位置出現轉變，當中3個能降低接種新冠疫苗後的中和抗體水平，影響疫苗功效，包括R346K、E484K、B681H變異病毒株；另有1個、N501Y變異病毒株能增加病毒繁殖速度。

何栢良說，截至昨日全球有約5,000個涉及Mu變種病毒的個案，當中2,200來自美國、900宗來自哥倫比亞，因此本港3宗個案分別來自該兩地屬於正常。他續指，Mu變種病毒近日在西班牙、意大利有輕微上升趨勢，而本港每日均有旅客從美洲、歐洲抵港，預計本港涉Mu變種病毒的個案將陸續有來。

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