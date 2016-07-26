變種病毒｜變種Mu遍布美國 僅一州未失守

哥倫比亞1月首先發現的新冠變種病毒Mu，已傳至英國、美國、法國、日本和加拿大等逾40個國家和地區。美國數據顯示，除了內布拉斯加，其餘49個州都有Mu個案，佛州和加州最多有384宗。緬因、康涅狄格和夏威夷分別有42宗、73宗和39宗。偏遠州份阿拉斯加之前錄得最多Mu確診，有146宗，佔該州總確診個案4%。

加州洛杉磯縣錄得最多變種病毒Mu個案

洛杉磯縣Mu個案較高，佔了加州幾乎一半確診，達167宗。不過，有關數字只是反映加州在6月至8月所收集的0.2%變種病毒個案樣本。當地公共衛生首長 Barbara Ferrer認為，居民除注射疫苗外，也須採取其他防疫措施。防疫專家福奇表示，相信Mu不會成為下一主要新冠病毒株，「我們不認為它目前有即時威脅」。報道指，Mu的高峰期在7月中，之後新確診個案下跌，但專家擔心，它有可能在日後變得更強。世衛之前指Mu是有一系列的基因突變，可能有免疫逃脫特性，能逃過人體免疫反應，意味可能會影響疫苗功效。

相關新聞：

新冠疫苗｜智利准6歲以上兒童注射科興 古巴為兩歲以上幼童打本土疫苗

新冠肺炎｜港增6打齊針輸入全染變種 再多2菲傭確診

變種病毒｜許樹昌：目前未有針對Mu分析 倡每周公布個案