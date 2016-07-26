變種病毒｜印尼入境貨船15人確診 船長疑為來港治療涉虛報被捕

上月24日由印尼抵達本港水域的貨船Thor Monadic，在23名船員當中有15日在翌日採集的樣本，驗出確診新型肺炎，且全數帶有L452R變異病毒株。衞生署上月指，貨船Asia Energy及Thor Monadic的營運人，涉嫌於向署方申請自由無疫通行證時提供虛假資料，已把個案轉介警方處理。警方今日(15日)以「詐騙」罪拘捕一名船長，指他涉嫌於上月24日向衞生署為其船隻申請自由無疫通行證時，提供虛假資料。

觀塘刑事總督察葉劍鵬表示，上月28日接獲衞生署轉介個案，指涉事貨船的53歲泰國籍船長在申請自由無疫通行證時，涉嫌就船上的健康情況提供虛假資料，從而促使衞生署批出有關通行證。警方和衞生署人員上周一(6日)登船調查和蒐證後，發現貨船上月中進入本港水域前，已有多名船員患病並出現多種病徵，如發高燒、咳嗽、呼吸困難等。

船長被控詐騙明提堂

葉劍鵬稱，調查後發現船長是在知情的情況下，蓄意隱瞞船員患病情況，相信有人為了接受治療，提供虛假資料從而促使署方批出相關通行證。在索取律政司意見後，警方今午派員登船拘捕涉事船長。葉劍鵬稱，船長將被落案起訴一項「詐騙」罪，明日會押送到觀塘裁判法院應訊。

15名確診船員大多已出院

翻查資料，所有船員在進入香港水域時均無登岸，衞生署當時為審慎起見，安排船上其他船員逗留在船上強制檢疫，其間須按現行安排接受檢測。除一名33歲男船員(#12079)外，其餘14人(#12080-12093)已康復出院。葉劍鵬稱，被捕船長亦是其中一名確診者、現已康復，資料顯示確診船員當中，只有一人為53歲(#12083)，該患者當時報稱沒有病徵。

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