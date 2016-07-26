變種病毒｜1個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(14日)多1個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月16日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月12日至7月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

相關新聞：新冠肺炎｜港增3宗輸入確診個案 五旬漢有病徵曾打兩針復必泰

因應早前感染L452R變異病毒株的油麻地紅茶館酒店41歲女兼職清潔員(#11937)，當局指在指定期間曾身處下列指明地方的人士，再次進行病毒測試，而為謹慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 香港仔湖北街16號地鋪金門餐廳：6月26日09:00至12:00

此外，食衞局又提醒大埔大埔中心第10座的居民，明日需要進行強制檢測。居於該處的大埔新達廣場24歲女顧客服務員(#11918)，早前確診並帶有L452R，當局早前指明與涉及變種病毒個案居同一大廈或工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第三、七、12及19日進行強制檢測。