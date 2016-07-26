變種病毒｜1個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(2日)多1個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在8月4日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月31日至8月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及L452R變異病毒株、屬再次檢測的指明地方

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食衞局又指，機場員工因有機會與抵港人士接觸，感染風險較高，所以需要接受定期檢測。最新檢測安排指明，8月8日至14日期間會以赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士，不論全職、兼職或替假員工，都要在8月7日或之前接受檢測。

另外，食衞局更正昨晚強制檢測公告內其中一個指明地方的地址，指裕利安宜香港有限公司的地址應為鰂魚涌太古灣道12號太古城中心第4期3樓312-314室。

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長一天。