變種病毒｜11個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(20日)多11個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月23日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月18日至7月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及兩宗沙地阿拉伯輸入初步確診及一宗潛伏期曾在港居住、近日由法國抵港輸入確診的指明地方

⚫ 尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店1樓嘉麟樓：7月2日12:00至18:00

⚫ 中環蘇豪卑利街38號地下C號鋪Uma Nota：7月1日17:00至22:00

⚫ 中環皇后大道中15號置地廣場香港置地文華東方酒店7樓志魂：6月29日18:00至22:00

⚫ 跑馬地黃泥涌道17-19號恆豐大廈地下19號鋪Ask For Alonzo：6月29日12:00至18:00

⚫ 金鐘金鐘道88號太古廣場奕居49樓 Salisterra：6月29日12:00至18:00

⚫ 中環皇后大道中15號置地廣場香港置地文華東方酒店地下MO Bar：6月28日17:00至22:00

⚫ 灣仔港灣道1號香港君悅酒店30樓及31樓嘉賓軒：6月28日09:00至12:00

⚫ 山頂山頂道118號山頂廣場(不包括巴士總站)：7月17日12:00至18:00

⚫ 東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城(只包括商場)：7月18日12:00至18:00

⚫ 東涌東涌纜車站：7月18日12:00至18:00

涉及早前機場搬運工確診、需再次強制檢測的指明地方

⚫ 沙田小瀝源路68號廣源商場第3座地下12號鋪一葉小廚：7月2日07:00至12:00

食衞局表示，為謹慎起見，即使已完成新冠疫苗接種亦須接受上述強制檢測。若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長一日。