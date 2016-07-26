變種病毒｜11個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(22日)多11個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在8月24日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在8月20日至8月22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及的指明地方

一名從阿拉伯聯合酋長國抵港的56歲男子(#12056)今日確診，個案涉及L452R變異病毒株。由於他過去21日曾在本港居住，其11個到過的指明地方被納入強制檢測公告，曾身處人士需要接受強制檢測，而為謹慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 荃灣沙咀道328號328廣場地下G03號鋪銀龍茶餐廳：8月1日14:00至19:00或8月15日15:00至18:00

⚫ 由荃灣(愉景新城)開往東涌(逸東邨)的龍運巴士E31線乘客：8月15日18:00至21:00曾乘搭

⚫ 長沙灣長沙灣道910號安泰大廈12樓尚醫健康醫療中心：8月14日09:00至10:00

⚫ 油麻地彌敦道498-500號地鋪紅茶冰室：8月14日20:00至23:00

⚫ 長沙灣長沙灣道912-914號時信中心地下1號鋪若男冰室：8月14日09:00至11:00

⚫ 荃灣大河道100號海之戀商場2樓2021-2024號鋪彩薈軒：8月7日12:00至16:00

⚫ 油麻地永星里1G-1H號地下大家食：8月7日15:00至21:00

⚫ 上環皇后大道中303號地下權記雲吞麵：8月7日18:00至21:00

⚫ 佐敦文英街26-28號地下鉅發冰室：8月5日11:00至15:00

⚫ 觀塘開源道79號鱷魚恤中心2樓譽宴‧星海(觀塘)：8月5日13:00至18:00

⚫ 荃灣海壩街122-132A號荃立方商場1樓F12號鋪斜角巷：8月3日13:00至13:30

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長1日。

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