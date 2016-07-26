變種病毒｜13個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

澳門昨晚向本港衞生署呈報一宗懷疑復陽個案，食物及衞生局(16日)今日把病人在港居住的薄扶林華富邨華珍樓及相鄰的華康樓，納入強制檢測公告，在6月3日至6月16日期間逗留過超過兩小時的人士，需要在6月19日或之前接受強制檢測。

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另外，因應早前3宗涉及變異病毒株N501Y的本地個案，食衞局要求指定期間曾身處12個指明地方的人士，需要再次進行檢測。由於有患者曾長時間身處屯門德榮工業大廈，並曾與其他人士一同乘搭升降機，因此整幢大廈會被納入今日的強制檢測公告。相關地點及指明日期時間如下：

⚫ 灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1C展覽廳第27屆香港國際教育展：5月29日

⚫ 旺角通菜街187號地下Little Boss：5月29日18:00至20:00

⚫ 屯門震寰路3號德榮工業大廈：5月16日、5月23日、5月30日

⚫ 旺角通菜街162號地鋪敏華冰廳：5月29日19:00至22:00

⚫ 灣仔港灣道1號香港會展廣場商場地下Deutsche Schenker-Gruppe HK：5月29日16:00至18:00

⚫ 荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期：5月29日12:00至18:00

⚫ 荃灣大河道98號如心廣場商場二期：5月29日12:00至18:00

⚫ 荃灣大壩街75號地舖火山燒：5月29日13:30至15:30

⚫ 荃灣白田壩街45號南豐紗廠：5月29日12:00至18:00

⚫ 荃灣愉景新城商場：5月29日15:00至21:00

⚫ 荃灣荃新天地2期NAMCO：5月29日12:00至18:00

⚫ 荃灣如心廣場二期1樓122號舖饞•台式幸福食堂：5月29日20:00至22:00

食物及衞生局表示，受檢人士若在6月14日至6月16日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。