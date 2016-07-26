Am730
Am730
Am730
Am730
News
變種病毒｜13個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)
7 小時前
#Hashtags
新型肺炎強制檢測新冠肺炎變種病毒南豐紗廠如心廣場香港會議展覽中心愉景新城
變種病毒｜13個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)
news-images
華富邨華珍樓及相鄰的華康樓要強制檢測。(林俊源攝)

澳門昨晚向本港衞生署呈報一宗懷疑復陽個案，食物及衞生局(16日)今日把病人在港居住的薄扶林華富邨華珍樓及相鄰的華康樓，納入強制檢測公告，在6月3日至6月16日期間逗留過超過兩小時的人士，需要在6月19日或之前接受強制檢測。

相關新聞：新冠肺炎｜港增一宗輸入個案　另一男子疑復陽華富邨華珍樓須強檢

另外，因應早前3宗涉及變異病毒株N501Y的本地個案，食衞局要求指定期間曾身處12個指明地方的人士，需要再次進行檢測。由於有患者曾長時間身處屯門德榮工業大廈，並曾與其他人士一同乘搭升降機，因此整幢大廈會被納入今日的強制檢測公告。相關地點及指明日期時間如下：

⚫ 灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1C展覽廳第27屆香港國際教育展：5月29日
⚫ 旺角通菜街187號地下Little Boss：5月29日18:00至20:00
⚫ 屯門震寰路3號德榮工業大廈：5月16日、5月23日、5月30日
⚫ 旺角通菜街162號地鋪敏華冰廳：5月29日19:00至22:00
⚫ 灣仔港灣道1號香港會展廣場商場地下Deutsche Schenker-Gruppe HK：5月29日16:00至18:00

⚫ 荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期：5月29日12:00至18:00
⚫ 荃灣大河道98號如心廣場商場二期：5月29日12:00至18:00
⚫ 荃灣大壩街75號地舖火山燒：5月29日13:30至15:30
⚫ 荃灣白田壩街45號南豐紗廠：5月29日12:00至18:00
⚫ 荃灣愉景新城商場：5月29日15:00至21:00
⚫ 荃灣荃新天地2期NAMCO：5月29日12:00至18:00
⚫ 荃灣如心廣場二期1樓122號舖饞•台式幸福食堂：5月29日20:00至22:00

食物及衞生局表示，受檢人士若在6月14日至6月16日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

news-images
食衞局指由於患者長時間逗留，並與其他人一同搭升降機，今日把屯門德榮工業大廈全幢納入強制檢測公告。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/變種病毒｜13個指明地方被納入強制檢測公告-附日期時間-272134
#Hashtags
新型肺炎強制檢測新冠肺炎變種病毒南豐紗廠如心廣場香港會議展覽中心愉景新城
Am730

唐英傑擬另聘額外兩大狀遭反對 法官質疑不妥 辯方撤回申請

反修例後客戶量急增三倍 投資移民顧問:移民家庭趨年輕化

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
唐英傑擬另聘額外兩大狀遭反對 法官質疑不妥 辯方撤回申請
Am730
Am730
反修例後客戶量急增三倍 投資移民顧問:移民家庭趨年輕化
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多